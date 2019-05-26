В Харькове загорелся деревообрабатывающий цех

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех загорелся в Харькове на площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 8.24 (совпадает с мск) в городе Харьков, по проспекту Индустриальный, 104А в одноэтажном деревообрабатывающем цехе возник пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работают 35 спасателей и семь единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.