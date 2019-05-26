В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Лобовое стекло пассажирского самолета, выполнявшего в воскресенье рейс из китайского южного города Гуанчжоу в Пекин, треснуло под воздействием града, самолет приземлился успешно, никто не пострадал, говорится в заявлении авиакомпании China Southern.

Самолет Airbus A380, выполнявший рейс CZ3101 из Гуанчжоу в Пекин, попал в грозу на подлете к международному аэропорту "Шоуду" китайской столицы, под воздействием града лобовое стекло лайнера треснуло, однако экипажу удалось успешно посадить самолет.