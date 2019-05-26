В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, всего в здании на момент пожара находились 179 ветеранов и восемь сотрудников персонала.
"Все эвакуированные размещены в актовом зале здания", - добавил представитель ведомства. Обстоятельства пожара выясняются.