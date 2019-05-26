В Северной Осетии погиб человек во время урагана

ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали во время урагана в Северной Осетии, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

В субботу во Владикавказе был дождь и сильный ветер, который повалил десятки деревьев, в некоторых районах города было нарушено электроснабжение.

"Двое пострадавших в больнице. Один отпущен домой. Одна девушка погибла", - сказал собеседник агентства.