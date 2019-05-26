Французский депутат призвал покончить с "антироссийской истерией"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Москвой, сообщает Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Москвой, сообщает RT

Он напомнил, что комиссия, расследовавшая "российское вмешательство" в выборы в США, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. По словам депутата, хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? <…> Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией?" — говорится в документе.