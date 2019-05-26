В Германии самолет с людьми застрял в кроне деревьев

По его данным, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в субботу, приблизительно в 15:20 по местному времени. При этом спасательная операция завершилась только в 17:44.

По данным таблоида, самолет застрял на высоте приблизительно десяти метров. Между тем ряд СМИ информируют, что речь идет о высоте около четырех метров. Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.