В Германии самолет с людьми застрял в кроне деревьев

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Небольшой самолет застрял в кроне деревьев на западе Германии в перевернутом положении, находившиеся на борту двое пожилых людей были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщает таблоид Bild.
По его данным, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в субботу, приблизительно в 15:20 по местному времени. При этом спасательная операция завершилась только в 17:44.
По данным таблоида, самолет застрял на высоте приблизительно десяти метров. Между тем ряд СМИ информируют, что речь идет о высоте около четырех метров. Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.