В Китае число жертв из-за утечки газа на грузовом судне выросло до десяти

ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Число жертв утечки газа в порту Лунъянь городского округа Вэйхай китайской провинции Шаньдун выросло до десяти человек, еще 19 госпитализированы, говорится в заявлении местного правительства.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек. Состояние госпитализированных пострадавших к настоящему моменту оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.
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Инцидент произошел в субботу около 16.00 (11.00 мск) по местному времени на грузовом судне, зарегистрированном в провинции Фуцзянь. Судно находилось в порту Лунъянь на ремонтном обслуживании, когда в системе пожаротушения на борту произошла утечка двуокиси углерода.
Сразу после инцидента местные власти организовали специальные рабочие группы по расследованию и ликвидации последствий, дело под личный контроль взяли вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, член Госсовета Ван Юн, заместитель министра управления чрезвычайными ситуациями КНР Хуан Мин и руководство провинции.