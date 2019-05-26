В Якутии задержали подозреваемого в нанесении ранений директору школы

ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Молодой человек дал признательные показания в том, что ранил ножом директора Чаранской школы, подозреваемый водворен в изолятор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России по Якутии.

Как рассказали в правоохранительных органах, следственный отдел МВД России по Усть-Алданскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" в отношении 18-летнего местного жителя.

"25 мая около 01:00 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в область брюшной полости. Во время следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания", - поделились в пресс-службе.

Выяснилось, что на одной из улиц села Борогонцы между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил потерпевшего ножом два раза в область брюшной полости. На месте происшествия обнаружен и изъят нож.

"На основании ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - добавили в МВД.