Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.