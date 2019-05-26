Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных

АЛЕППО (Сирия), 26 мая – РИА Новости. Жители разрушенных из-за боевых действий районов сирийского города Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных, для раздачи помощи был выбран самый пострадавший район города, сообщил журналистам представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Министерства обороны РФ Юрий Кулик.

"Этот район был выбран как наиболее бедный и самый пострадавший от проведения боевых действий. Гуманитарные наборы этим людям очень необходимы, так как город, скажем так, в полуразрушенном состоянии - и это позволяет прокормить своих детей", - сказал он.

За получением помощи выстроились две большие очереди. В одной - мужчины, в другой - женщины с детьми. Нуждающиеся получили сотни продовольственных наборов. Представители Центра не исключают, что в этом районе Алеппо скоро снова проведут гуманитарную акцию.

"Когда террористы захватили наш район, пришлось искать новое жилище. Сейчас мы уже, к счастью, вернулись. Конечно, воспитывать маленького ребенка в таких условиях тяжело, но мы с мужем делаем все для дочери", - рассказала местная жительница Нурм Джеддами.

Большую работу предстоит провести сирийскому правительству по восстановлению пострадавшего района - нужно отремонтировать жилые дома, школы и больницы. С каждым месяцем местные жители, ранее покинувшие район, возвращаются и начинают ремонт своих квартир.