В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением — информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp. Пользователи сообщили, что к нападению причастны несовершеннолетние. Инцидент якобы произошел на одной из центральных улиц Борогонцев, где директор хотел остановить группу ребят, избивающих человека.