Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за содействие продвижению диалога с представителями венесуэльской оппозиции и подтвердил готовность двигаться к заключению соглашений.

В субботу МИД Норвегии сообщил, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, приняли решение на следующей вновь встретиться в Осло.

"Я благодарю правительство Норвегии за усилия в продвижении диалога о мире и стабильности в Венесуэле. В Осло вылетает наша делегация с готовностью работать по согласованной всеобъемлющей повестке и двигаться к заключению отличных соглашений", - написал Мадуро в Twitter.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.