В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре

ИРКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Пожар в иркутском торговом центре, который охватил площадь в 500 квадратных метров, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.

Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел в торговом центре "Торгсервис" в Иркутске в воскресенье утром. В тушении приняли участие 38 человек и 12 единиц техники.

"Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 квадратных метров. В 8.12 (3.12 мск) пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.