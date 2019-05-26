В Иркутске загорелся торговый центр

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Возгорание произошло в торговом центре "Торгсервис" в Иркутске в воскресенье утром, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В 07.30 (02.30 мск) поступило сообщение, что в городе Иркутске произошло возгорание в здании "Торгсервис", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на пожаре работают 38 человек личного состава и 12 единиц техники.