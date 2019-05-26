Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал "Коронация", созданный на основе фильма "Матильда".

Сериал "Коронация" представили на стенде Made in Russia в рамках Каннского кинорынка. Он расскажет о любви последнего русского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

"Мы планируем выпустить сериал на Первом канале. Это самостоятельное четырехсерийное произведение на основе фильма "Матильда", — рассказал Учитель.

Фильм "Матильда" задолго до выхода в прокат вызвал широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину. Фильм вышел в российский прокат 26 октября 2017 года с маркировкой "16+".