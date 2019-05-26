Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски КНДР реактивных снарядов не вызвали у него обеспокоенности, и выразил уверенность в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сдержит данное ему обещание.

"Северная Корея выпалила из небольшого оружия, что встревожило некоторых моих людей, а также других, но не меня. Я уверен в том, что председатель (госсовета КНДР - ред.) Ким сдержит свое обещание, данное мне", - написал Трамп в Twitter.

В среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором отмечалось, что экс-вице-президент США Джо Байден стал вести себя "безрассудно и бессмысленно в погоне за властью". Кроме того, ЦТАК отмечало, что даже в США Байден является объектом для насмешек, так как его там считают "дураком с низким IQ".

Американский лидер признался, что улыбнулся, когда узнал, что в Пхеньяне назвали Байдена "человеком с низким IQ и еще хуже". "Возможно, этим посылается мне сигнал?" - задался вопросом Трамп.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.