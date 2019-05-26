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РИА Новости

Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР

03:10
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски КНДР реактивных снарядов не вызвали у него обеспокоенности, и выразил уверенность в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сдержит данное ему обещание.

"Северная Корея выпалила из небольшого оружия, что встревожило некоторых моих людей, а также других, но не меня. Я уверен в том, что председатель (госсовета КНДР - ред.) Ким сдержит свое обещание, данное мне", - написал Трамп в Twitter.

В среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором отмечалось, что экс-вице-президент США Джо Байден стал вести себя "безрассудно и бессмысленно в погоне за властью". Кроме того, ЦТАК отмечало, что даже в США Байден является объектом для насмешек, так как его там считают "дураком с низким IQ".
Американский лидер признался, что улыбнулся, когда узнал, что в Пхеньяне назвали Байдена "человеком с низким IQ и еще хуже". "Возможно, этим посылается мне сигнал?" - задался вопросом Трамп.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
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