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РИА Новости

Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"

03:30
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Задержки в разрешении ситуации с нефтепроводом "Дружба" грозят рисками для репутации России как поставщика нефти, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.
Проблема с качеством нефти в трубопроводе "Дружба", по которому она идет на НПЗ Белоруссии и далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".
"Если это (ситуация с "Дружбой" - ред.) не будет урегулировано в разумные сроки, то российским поставкам нефти может быть нанесен значительный репутационный ущерб, и нефтеперерабатывающие заводы начнут искать альтернативные варианты поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считает исполнительный директор департамента консалтинга компании "Делойт" в СНГ Йорг Дорлер.
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С ним согласен эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев, отметивший, у европейских покупателей не впервые появились претензии к качеству поставок из России: в прошлом году уже отмечалось снижение закупок нефти российского сорта Urals из-за повышения содержания в нем серы. "После нынешней истории с хлором некоторые НПЗ могут начать поиск более стабильной замены", - сказал эксперт, отметив, что это будет непросто, так как НПЗ, перерабатывающие Urals, проблематично "перенастроить" на другие сорта.
С другой стороны, диалог на уровне компаний и шаги России по урегулированию ситуации можно назвать конструктивными, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Если нормальный диалог по этому вопросу будет продолжен - репутационный ущерб во многом будет минимизирован", - обнадеживает аналитик.
Такого же мнения придерживается начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян. По его мнению, если не случится никаких дополнительных форс-мажоров, а переговоры по компенсациям пострадавшим сторонам пройдут быстро и плодотворно, репутационные потери России от ситуации с "Дружбой" будут не столь существенными.
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