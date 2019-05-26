Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом, как сообщает Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом, как сообщает агентство “Укринформ” , заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Решение, вынесенное находящимся в Гамбурге судом, Мельник назвал дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков. Он добавил, что призвал главу МИД Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения вердикта трибунала.

Двадцать пятого мая постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил требования Украины о временных мерах, которые должна предпринять Россия. В частности, суд обязал Россию немедленно освободить военнопленных моряков и позволить им вернуться в Украину. Согласно решению суда, Россия обязана выполнить его решение до 25 июня 2019 года.

В МИД России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, Москва продолжит отстаивать свою позицию.