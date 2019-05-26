Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом, как сообщает агентство “Укринформ”, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Решение, вынесенное находящимся в Гамбурге судом, Мельник назвал дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков. Он добавил, что призвал главу МИД Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения вердикта трибунала.
Двадцать пятого мая постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил требования Украины о временных мерах, которые должна предпринять Россия. В частности, суд обязал Россию немедленно освободить военнопленных моряков и позволить им вернуться в Украину. Согласно решению суда, Россия обязана выполнить его решение до 25 июня 2019 года.
В МИД России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, Москва продолжит отстаивать свою позицию.
Три украинских военных корабля и 24 человека, находившихся на его борту, были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, после того как незаконно пересекли границу России.