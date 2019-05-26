Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российский актер Станислав Садальский прокомментировал результаты спецвыпуска шоу "Голос. Дети".

"Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", - написал актер в своем инстаграмме

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Организаторы программы решили провести проверку результатов голосования, согласно которому победу в конкурсе одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, и обратились за помощью к международной компании Group-IB.

Согласно предварительным итогам расследования, в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова, происходила массированная автоматизированная отправка СМС. Первый канал решил аннулировать результаты финала и решить вопрос о победителях в ходе специального выпуска.