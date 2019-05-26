Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Решение Международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано, заявил РИА Новости в воскресенье председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

"Решение Международного трибунала ООН по морскому праву о применении предварительных мер по требованиям Украины к Российской Федерации принято в отсутствие юрисдикции. Международный трибунал, фактически разрешая по существу вопрос о характере спора по требованиям Украины к России, вышел за пределы собственных полномочий в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - сказал Клишас.

По его словам, Россия при ратификации конвенции заявила, что не принимает предусмотренные ей обязательные процедуры по спорам, которые касаются военной деятельности, а также осуществления суверенных прав и юрисдикции.

"Схожую, но менее широкую оговорку при ратификации конвенции сделала также и Украина", - добавил сенатор.

Клишас подчеркнул, что Москва не выражала согласия на передачу спора для урегулирования в соответствии с положениями конвенции, поэтому "у Международного трибунала отсутствовала юрисдикция для принятия предварительных мер в соответствии с конвенцией".

"Квалифицируя спор по требованиям Украины как спор о толковании соответствующих положений конвенции, Международный трибунал ООН по морскому праву принимал решение не на основании фактических обстоятельств действий украинских военных, а исключительно на основании намерения признать собственную юрисдикцию с целью применения предварительных мер", - сказал парламентарий.

Он считает, что "под заведомо принятое решение было избрано необходимое обоснование". Сенатор подчеркнул, что нарушение порядка пересечения границы в сложившейся ситуации является нарушением национального законодательства. Клишас добавил, что в силу условий ратификации Москвой Конвенции ООН по морскому праву инцидент не может рассматриваться в рамках ее процедур.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.