Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
"В Тулузе полицейский атаковал журналиста RT. Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей Госдепа. Как бы не так! Дождетесь!" — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
В пятницу RT сообщил, что во французской Тулузе полицейский ударил дубинкой корреспондента телеканала во время демонстрации "желтых жилетов", хотя журналист "попытался прокричать, что он работник СМИ".
По информации руководителя RT France Ксении Федоровой, за все время протестов во Франции, продолжающихся с ноября прошлого года, пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.
Кроме того, в начале мая аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой. Освещая беспорядки на манифестации во французской столице, Иванова получила удары дубинкой от полиции.