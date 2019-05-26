Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

"В Тулузе полицейский атаковал журналиста RT. Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей Госдепа. Как бы не так! Дождетесь!" — написал Кадыров в своем телеграм-канале.