RT France рассказал о состоянии здоровья избитого в Тулузе корреспондента

Полицейские во время демонстрации "Желтых жилетов" в Тулузе, Франция. 13 апреля 2019

© Pascal Pavani Полицейские во время демонстрации "Желтых жилетов" в Тулузе, Франция. 13 апреля 2019

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Здоровью корреспондента RT France Фредерика Эгуи, которого в Тулузе избил дубинкой полицейский, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости руководитель канала Ксения Федорова.

Ранее телеканал RT сообщил, что полицейский во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи и нанес ему несколько ударов дубинкой.

"Журналист RT France Фредерик Эгуи освещал демонстрацию "желтых жилетов" во французском городе Тулуза. Во время прямой трансляции на него напал полицейский, несмотря на то, что у нашего сотрудника были все необходимые опознавательные знаки "Пресса" и он несколько раз выкрикнул, что он журналист. Именно этот момент запечатлен на видео", - сказала руководитель RT France.

Она сообщила, что "Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам, а также попытались отнять у него телефон, в связи с чем трансляция была прервана".

"К счастью, Фредерика не арестовали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - отметила Федорова.

Она добавила, что всего за время демонстраций во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.

Ранее аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой. Освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, ее избили дубинкой. Врачи госпиталя, куда сразу же обратилась журналистка, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Иванова также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).