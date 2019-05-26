Трамп обжалует решение суда по строительству стены на границе с Мексикой

"Другой активист, назначенный (экс-президентом США Бараком) Обамой, только что вынес решение против нас (администрации США - ред.) по участку южной стены, которая уже строится. Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!" - написал Трамп у себя в Twitter.