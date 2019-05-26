Почему Трамп побеждает своих противников внутри США

Администрация США в лице госсекретаря Майка Помпео воспользовалась чрезвычайным правом и проигнорировала мнение американского конгресса по 22 сделкам на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму 8,1 миллиарда долларов. Оружие продается "для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров".

Согласно сложившейся практике, оружейные сделки проходят согласование в парламенте США. Однако закон предоставляет возможность Белому дому обойти это требование. В данном случае иного выхода у Дональда Трампа просто не было, поскольку шансы договориться с конгрессом стремились к нулю.

Формальным камнем преткновения выступила Саудовская Аравия, которой американские законодатели разом припомнили все грехи, в частности убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Важным шагом стало принятие в начале весны конгрессом (54 против 46 голосов в сенате и 247 против 175 в палате представителей) резолюции, запрещающей США поддержку Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене без разрешения парламента. Кстати, это первый случай в американской истории, когда обе палаты поддержали документ по ограничению полномочий президента в вопросе отправки американских военных в район боевых действий. В качестве обоснования парламентарии сослались на "ухудшение гуманитарной обстановки вследствие бомбардировок" и причастность Эр-Рияда к убийствам йеменского гражданского населения.

В апреле Трамп наложил вето на резолюцию, а возможностей преодолеть это решение у его оппонентов в конгрессе не хватило.

И вот следующий шаг Белого дома.

Реакция противников Трампа оказалась привычной. Президента обвинили в неверной расстановке приоритетов национальной безопасности, неспособности отстаивать права человека и "помощи авторитарным странам". В общем, стандартная практика использования морализаторской риторики для прикрытия совершенно прагматичных целей.

Белый дом делает ровно то же самое, целенаправленно разрушая сложившиеся международные договоренности по поводу Ирана и его ядерной программы, сознательно провоцируя эскалацию в регионе Персидского залива — и прикрывая это ссылками на высокие мотивы и идеалы. Однако даже неспециалистам уже очевидно, что истинные цели Вашингтона — выгоды, которые получит американская экономика в случае дестабилизации или тем более силового развития событий вокруг Ирана.

В общем, старое и не очень доброе американское лицемерие: использование морально-этических и идеологических аргументов для продвижения принципа "это мне, это опять мне, это снова мне".

Вроде бы ничего нового.

Но это только на первый взгляд.

Дело в том, что между позициями Белого дома и его внутриполитических оппонентов есть принципиальная разница.

Можно сколь угодно жестко и абсолютно справедливо осуждать американского президента и его администрацию, но нельзя не признать, что они действуют в традиционных рамках американской политики и их приоритет — именно интересы и выгоды США.

Трамп готов использовать — и делает это — любые возможности, даже те, что грозят роковыми последствиями половине планеты, если это обещает обернуться пользой для Соединенных Штатов. Чем закончатся трения вокруг Ирана и удастся ли Вашингтону добиться своего — вопрос открытый, но восемь ближневосточных миллиардов в любом случае не будут лишними для американского ВПК и национальной экономики.

А противники Трампа руководствуются сиюминутно-внутриполитическими мотивами даже в важных внешнеполитических вопросах. Конгресс за многие десятилетия прочного партнерства-союзничества США с саудитами никогда не волновало, что королевство во всех отношениях крайне далеко от стандартов западной демократии.

Совершенно очевидно, что внезапно осознавшие "неправильный" характер саудовской государственно-политической системы американские политики бьют не по Эр-Рияду, а по неугодному им президенту, который успешно выжимает серьезные деньги из "авторитарного режима".

Таким образом, ради подножки Трампу штатовские законодатели целенаправленно вредят национальной экономике, причем ее реальному сектору, и так переживающему крайне нелегкие времена.

Среди особенностей политической системы США регулярно отмечают то, что американские избиратели склонны действовать максимально прагматично, отдавая голоса тем политикам, с которыми связывают надежды и уже свершившиеся достижения по непосредственному улучшению собственной жизни. В этом смысле нынешние достаточно высокие рейтинги Трампа (в начале мая достигнут исторический максимум в 46 процентов) — прямое следствие его политики по поддержке американской экономики, что демонстрируют и позитивные данные статистики.

В этой ситуации со стороны оппонентов действующего президента было бы весьма недальновидным надеяться, что множество американцев не сложат два плюс два и не разглядят в формально антисаудовских, а реально — антитрамповских инициативах конгресса шаги, которые наносят вред национальной экономике и в конечном счете им лично, лишая страну серьезных средств.