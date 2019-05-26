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РИА Новости

Почему Трамп побеждает своих противников внутри США

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Администрация США в лице госсекретаря Майка Помпео воспользовалась чрезвычайным правом и проигнорировала мнение американского конгресса по 22 сделкам на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму 8,1 миллиарда долларов. Оружие продается "для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров".
Согласно сложившейся практике, оружейные сделки проходят согласование в парламенте США. Однако закон предоставляет возможность Белому дому обойти это требование. В данном случае иного выхода у Дональда Трампа просто не было, поскольку шансы договориться с конгрессом стремились к нулю.
Американский танк M1A2 Abrams
24 мая, 21:48
Трамп будет продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ в обход конгресса
Формальным камнем преткновения выступила Саудовская Аравия, которой американские законодатели разом припомнили все грехи, в частности убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Важным шагом стало принятие в начале весны конгрессом (54 против 46 голосов в сенате и 247 против 175 в палате представителей) резолюции, запрещающей США поддержку Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене без разрешения парламента. Кстати, это первый случай в американской истории, когда обе палаты поддержали документ по ограничению полномочий президента в вопросе отправки американских военных в район боевых действий. В качестве обоснования парламентарии сослались на "ухудшение гуманитарной обстановки вследствие бомбардировок" и причастность Эр-Рияда к убийствам йеменского гражданского населения.
В апреле Трамп наложил вето на резолюцию, а возможностей преодолеть это решение у его оппонентов в конгрессе не хватило.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 20 марта 2018
19 мая, 08:00
Американцы создают "арабскую НАТО". Помешает ли им Россия
И вот следующий шаг Белого дома.
Реакция противников Трампа оказалась привычной. Президента обвинили в неверной расстановке приоритетов национальной безопасности, неспособности отстаивать права человека и "помощи авторитарным странам". В общем, стандартная практика использования морализаторской риторики для прикрытия совершенно прагматичных целей.
Белый дом делает ровно то же самое, целенаправленно разрушая сложившиеся международные договоренности по поводу Ирана и его ядерной программы, сознательно провоцируя эскалацию в регионе Персидского залива — и прикрывая это ссылками на высокие мотивы и идеалы. Однако даже неспециалистам уже очевидно, что истинные цели Вашингтона — выгоды, которые получит американская экономика в случае дестабилизации или тем более силового развития событий вокруг Ирана.
В общем, старое и не очень доброе американское лицемерие: использование морально-этических и идеологических аргументов для продвижения принципа "это мне, это опять мне, это снова мне".
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
25 мая, 09:55
В Иране полагают, что опытные военачальники в США не дадут развязать войну
Вроде бы ничего нового.
Но это только на первый взгляд.
Дело в том, что между позициями Белого дома и его внутриполитических оппонентов есть принципиальная разница.
Можно сколь угодно жестко и абсолютно справедливо осуждать американского президента и его администрацию, но нельзя не признать, что они действуют в традиционных рамках американской политики и их приоритет — именно интересы и выгоды США.
Трамп готов использовать — и делает это — любые возможности, даже те, что грозят роковыми последствиями половине планеты, если это обещает обернуться пользой для Соединенных Штатов. Чем закончатся трения вокруг Ирана и удастся ли Вашингтону добиться своего — вопрос открытый, но восемь ближневосточных миллиардов в любом случае не будут лишними для американского ВПК и национальной экономики.
Прохожий на фоне табло с биржевыми котироваками в Шанхае, КНР
7 мая, 13:54
Самый дорогой твит. Трамп подложил медиабомбу под фондовые биржи Китая Сорок пятый президент США не только обрушил деловые индексы КНР, но и заставил призадуматься, на что еще он способен в своей торговой войне с Поднебесной.
А противники Трампа руководствуются сиюминутно-внутриполитическими мотивами даже в важных внешнеполитических вопросах. Конгресс за многие десятилетия прочного партнерства-союзничества США с саудитами никогда не волновало, что королевство во всех отношениях крайне далеко от стандартов западной демократии.
Совершенно очевидно, что внезапно осознавшие "неправильный" характер саудовской государственно-политической системы американские политики бьют не по Эр-Рияду, а по неугодному им президенту, который успешно выжимает серьезные деньги из "авторитарного режима".
Таким образом, ради подножки Трампу штатовские законодатели целенаправленно вредят национальной экономике, причем ее реальному сектору, и так переживающему крайне нелегкие времена.
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
23 мая, 13:56
Мировой бизнес предупредил Трампа, чем кончится его торговая война с КитаемДональд Трамп не раз заявлял, что торговая война идет на пользу американской экономике. Американская экономика с этим не согласна. Во всяком случае, ее видные представители.
Среди особенностей политической системы США регулярно отмечают то, что американские избиратели склонны действовать максимально прагматично, отдавая голоса тем политикам, с которыми связывают надежды и уже свершившиеся достижения по непосредственному улучшению собственной жизни. В этом смысле нынешние достаточно высокие рейтинги Трампа (в начале мая достигнут исторический максимум в 46 процентов) — прямое следствие его политики по поддержке американской экономики, что демонстрируют и позитивные данные статистики.
В этой ситуации со стороны оппонентов действующего президента было бы весьма недальновидным надеяться, что множество американцев не сложат два плюс два и не разглядят в формально антисаудовских, а реально — антитрамповских инициативах конгресса шаги, которые наносят вред национальной экономике и в конечном счете им лично, лишая страну серьезных средств.
Учитывая, что до президентских выборов остается менее полутора лет, подобная деятельность противников Трампа не столько вредит ему, сколько содействует достижению им желанной цели под названием "второй президентский срок".
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине
6 мая, 08:00
Разделяй и покупай. Пока Трамп ругается с Европой, на смену США идет Китай
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АвторыМнение - АвторыДональд ТрампСШАВ мире
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