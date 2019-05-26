"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. По результатам выборов в Европейский парламент, прошедших с 23 по 26 мая, правые популисты, скорее всего, получат еще больше депутатских кресел. И главным вопросом будет — удастся ли им встать единым фронтом, в том числе в отношениях с Россией.

Как работает выборная система

Выборы в Европарламент — процедура сложная, поэтому и длятся они несколько дней. Необходимо, чтобы проголосовали в каждой стране ЕС. Выборные системы не одинаковые. Где-то избиратели отдают голоса партиям, которые заранее предоставляют список кандидатов. Где-то — отмечают, какой именно кандидат им больше всего нравится. В некоторых государствах разрешается отдать предпочтение сразу нескольким кандидатам из разных партий, причем ранжируя их по степени одобрения.

Явка неуклонно падает. В 1979-м в выборах в Европарламент приняли участие 62 процента населения голосовавших стран, а в 2014-м — чуть больше 42-х. Хотя в Бельгии, Греции и Болгарии участие в выборах обязательно. В Италии парламентарии избираются от регионов, а в Германии кандидаты представляют всю страну. Количество депутатов определяется численностью населения: больше всего — 96 парламентских кресел — у ФРГ (82,8 миллиона человек), у Мальты (475 тысяч человек) — только шесть. Избираются депутаты на пятилетний срок, заседают в Страсбурге и Брюсселе. Принимают общеевропейские законы и бюджет ЕС наряду с Европейским советом.

В самом Европарламенте представители разных стран объединяются в мультинациональные группы единомышленников, всего таких восемь. Самая крупная и весомая — Европейская народная партия — традиционная правоцентристская, в ее рядах, например, канцлер Германии Ангела Меркель. Вторая по значимости сила в Европарламенте — социалисты и демократы. Вместе с Европейской народной партией на них обычно приходится около 50 процентов всех депутатов.

Однако, как показывают недавние опросы, сейчас ситуация может измениться — благодаря евроскептикам во главе с ультраправыми политиками.

© AP Photo / Luca Bruno Гирт Вилдерс, Герольф Аннеманс, Марин Ле Пен, Борис Коллар и Вазелин Марехки участвуют в митинге, организованном Маттео Сальвини в Милане © AP Photo / Luca Bruno Гирт Вилдерс, Герольф Аннеманс, Марин Ле Пен, Борис Коллар и Вазелин Марехки участвуют в митинге, организованном Маттео Сальвини в Милане

Держи правее

Внимание к ультраправым популистам усиливается не первый год. Сейчас лидером евроскептиков считается вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он известен резкими высказываниями, которые подкрепляет не менее резкими действиями. В прошлом году разразился скандал после его призыва закрыть порты для судов, спасавших мигрантов в Средиземном море.

Амбициозный план Сальвини — создать самую большую фракцию, в которую должны войти представители десяти национальных партий правого толка. Среди его главных товарищей — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер французской националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также немецкие, финские, датские, эстонские и другие единомышленники.

Объединяет евроскептиков многое. Во-первых, по их мнению, у Брюсселя избыточная власть. Во-вторых, их волнует вопрос самоопределения европейцев, которые теряют идентичность. Как подчеркнул в разговоре с РИА Новости депутат бундестага и член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фрицен, необходимо "бороться за европейскую цивилизацию и христианские ценности, защиту семьи и позитивное развитие демографической ситуации в Европе".

У европейских ультраправых резко негативное отношение к приезжим. Постоянно звучат призывы укрепить границы, доходит и до откровенно расистских заявлений. Даже в Эстонии, которая не особенно страдает от миграции, дискуссия на эту тему не позволила пройти в парламент радикальным политикам из Консервативной народной партии.

© AP Photo / Luca Bruno Марин Ле Пен на митинге в Милане © AP Photo / Luca Bruno Марин Ле Пен на митинге в Милане

Силу евроскептиков Сальвини продемонстрировал на митинге в его родном Милане за неделю до выборов. Это мероприятие должно было ознаменовать единство, которого достигли единомышленники в ходе переговоров, длившихся несколько месяцев.

Сальвини возмущается тем, что его сторонников называют ультраправыми, подчеркивая, что они выступают за "политику здравого смысла", а экстремистами считает тех, кто управляет Европой последние 20 лет. Хотя от звания популиста не отказывается.

В Милан приехали порядка десяти лидеров ультраправых партий со всей Европы. Одной из главных гостей была Марин Ле Пен. На итальянском языке она призывала совершить 26 мая "революцию здравого смысла". Теплые отношения Сальвини и Ле Пен выглядят по-семейному близкими. Французские СМИ с особым интересом следят за романом племянницы французского политика Марио Марешаль и сподвижника Сальвини по его партии "Лига Севера" Винченцо Софо.

Разделенные Россией

Однако не все так гладко в ультраправом политическом семействе. Остается один принципиально важный вопрос, по которому так и не удается достичь согласия, — отношения с Россией.

Для большинства евроскептиков и противников американского влияния сближение с Россией входит в "обязательную программу". Многим также по душе традиционные ценности, продвигаемые российским руководством, и образ главы государства как "отца нации".

Из-за этого европейских популистов постоянно пытаются уличить в том, что они якобы получают финансирование из России. Такие обвинения, в частности, были адресованы "Национальному фронту" Ле Пен. "Россия нас не финансирует. Это все ложь", — уверяет политик. И объясняет: "Мы были вынуждены ходатайствовать о кредите по всему миру. Просто случилось так, что чешско-российский банк согласился выдать нам эту сумму. Причем под очень плохой процент. Мы получили кредит и выплатим его".

Масла в огонь добавил и недавний скандал с австрийским вице-канцлером, лидером австрийской Партии свободы Хайнцом-Кристианом Штрахе. За неделю до выборов крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы о том, что он обсуждал с некоей "россиянкой" возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы. Австриец, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

"Политика в отношении России может стать камнем преткновения", — отмечает в разговоре с РИА Новости Антон Фрицен. По его словам, в случае успеха представители евроскептических сил внесут в Европарламент законопроект об отмене антироссийских санкций, как это уже предлагала, например, АдГ в бундестаге.

Однако с этим категорически не согласны другие популисты, преимущественно из стран Скандинавии и Прибалтики. Самые ярые противники пророссийских настроений — правящая консервативная партия Польши "Право и справедливость". Хотя Сальвини лично приезжал в Варшаву в начале года, поляки не собираются присоединяться к его блоку в Европарламенте. В эстонской Консервативной народной партии, напротив, выразили готовность войти в альянс, несмотря на расхождение по поводу России.

Кандидат в депутаты от латвийской Партии движения Эйнар Граудиньш уверен, что отношения с Россией необходимо срочно нормализовать. "Мы — единственная из всех (латвийских) партий, которая в своей программе прямым текстом заявляет: нужно снять и ликвидировать любые санкции в отношении России", — говорит он РИА Новости. Его партия также выступает против нынешней миграционной политики Евросоюза, однако, в отличие от многих единомышленников, хочет упрочения европейского единства.

"Сейчас стало очевидно: Европа недееспособна. Это показал миграционный кризис, а также то, что ни Россия, ни США, ни Китай не считают ЕС серьезным самостоятельным партнером", — полагает Граудиньш.

Как бы ни старались популисты и как бы ни росло число их сторонников, до атмосферы гармонии и согласия в их рядах еще далеко. Даже если избиратели отдадут им предпочтение, смогут ли они действовать в Европарламенте единым блоком — большой вопрос.