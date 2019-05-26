Немножко беременна. Ученые объяснили загадочное поведение женщин

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ситуация, когда женщина узнает о своем положении лишь в момент родов, не столь исключительна, как считали раньше. Ученые называют это скрытой беременностью, и такое возможно среди представительниц всех слоев общества. У этого явления не только психофизиологические, но и социальные причины.

Зачем скрывать беременность в наши дни

В прошлые эпохи обстоятельства, строгие общественные нравы порой вынуждали незамужнюю молодую женщину тщательно скрывать беременность. Если она заявляла, что не знала о своем состоянии, ей, конечно, не верили. С тех пор в медицине существуют понятие "отрицаемой" или "скрываемой" беременности.

Социолог из Финляндии описывает , как в 1861 году в городе Уусикаупунки судили 25-летнюю горничную за убийство новорожденного. На суде она утверждала, что не знала о беременности, не имела месячных последние три года, не чувствовала движений в утробе.

Выяснилось, однако, что за месяц до родов подсудимая посетила доктора с жалобой на сильные боли в животе. Тот заподозрил беременность и рекомендовал оставить работу. Горничная родила где-то на болотах зимой мертвого младенца и спрятала тело. Суд обвинил ее во лжи, приговорил к 24 ударам плети и двум годам каторги.

Подобное бывает и в наши дни, причем с внешне благополучными гражданами. Медики, как правило, подозревают у таких психические отклонения. Ученые из Швейцарии перечисляют типичные признаки пациенток, отрицающих беременность: юный возраст, низкий интеллект и социально-экономический статус, социальная изоляция, сексуальная неграмотность.

Приводят такой пример. В Лозанне скорая доставила в больницу 19-летнюю пациентку с сильным кровотечением и судорогами. Анализ на гормон беременности оказался положительным, было ясно, что она недавно рожала.

Девушка страдала задержкой развития, у нее был лишний вес, на сканах МРТ выявили опухоль мозга. Только спустя сутки она призналась в травматичных родах прямо дома. Беременность скрывала из-за сложных отношений с родителями. Кто ее партнер, не сообщила.

Когда признаки отсутствуют

Итальянские ученые из Медицинской и хирургической школы Милана (Италия) обсуждают другой инцидент.

В 2015 году в акушерское отделение одной из больниц доставили 25-летнюю замужнюю женщину, родившую дома без посторонней помощи. Хотя у нее уже был ребенок, пациентка уверяла, что о второй беременности не знала, в весе не прибавляла и движений плода не замечала. Все это время принимала гормональные контрацептивы. Ее супруг тоже ничего не подозревал.

Обследование не выявило ни психических отклонений, ни признаков домашнего насилия. К счастью, ребенок родился здоровым.

Подобных историй немало в научной литературе. Ученые допускают, что женщина может не осознавать беременность. И дело не всегда в психологии. Порой симптомы неявные или их нет совсем. Беременная не замечает, что поправилась, не испытывает тошноты, у нее нерегулярный цикл, нет толчков плода. Ее положение не распознают родственники, муж и даже лечащий врач.

Медики из госпиталя города Торки (Великобритания) сообщили о 23-летней пациентке, которую привезли на скорой из-за сильных болей в спине. Анализ показал, что она беременна. Ее перевели в акушерское отделение, где на следующее утро пациентка родила здорового мальчика с помощью кесарева сечения.

Девушка уверяла, что принимала оральные противозачаточные, не пропустила ни таблетки. Живот не заметила, поскольку и так была с лишним весом. О беременности не знал и ее парень. А терапевт, которого она посетила накануне, лечил ее от мочеполовой инфекции.

Организм пытается схитрить

По данным многолетних исследований, одна из 475 женщин узнает о беременности на последних неделях, одна из двух с половиной тысяч — только во время родов. То есть это не такая уж редкость.

Врачи предупреждают: скрываемая беременность опасна для здоровья матери и ребенка. Женщина ведет привычный образ жизни, может употреблять алкоголь, курить, заниматься не подобающими ее положению делами. Без должного медицинского сопровождения роды наступают внезапно в самом неподходящем месте, нередко преждевременно. Очень велик риск травмы или гибели новорожденного.

В 2006 году итальянский психолог Марко дель Гуидичи проанализировал статистику подобных инцидентов и предложил переосмыслить их причины. Он не нашел связи между психическими отклонениями и отрицанием беременности. Например, в Австралии в 27 случаях у 48 процентов пациенток выявили психические расстройства, а в Германии на 62 случая психически нездоровых — только 13 процентов.

Гуидичи обращает внимание на то, что, отрицая беременность, практически все женщины ссылаются на отсутствие симптомов, в частности тошноты. К слову, ее испытывают далеко не все обычные беременные — лишь 26 процентов.

Многие ученые отмечают, что скрывающие беременность часто отказываются от детей, высок риск младенческой смертности. Но у Гуидичи другая информация. Например, за два года наблюдений в Австралии не было ни одного отказа, эмоционального неприятия младенца, пренебрежения материнскими обязанностями. Женщины способны принять ситуацию, многие испытывают чувство вины перед ребенком. Нужно, впрочем, учесть, что не все случаи скрываемой беременности попадают в зону внимания медиков.

Гуидичи допускает, что отсутствие симптомов беременности порой выгодно организму — например, при дефектах плода или в условиях сильного стресса, когда требуется экономия ресурсов матери. На это указывает то, что у более 20 процентов скрывающих беременность рождаются дети с недостаточным весом (менее 2,5 килограмма), в то время как в среднем по популяции — у семи процентов.

Ученый предлагает новый термин — скрытая беременность (cryptic pregnancy), чтобы подчеркнуть бессознательную природу этого явления.

Американские исследователи разбирают сразу несколько случаев скрытой беременности и называют факторы, которые к ней ведут: неаккуратный тест в домашних условиях, лишний вес, диагностированное ранее бесплодие, нерегулярный цикл, стресс, психические расстройства.