Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-26T08:05Z
https://ria.ru/20190526/1554865902.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155492/29/1554922939_0:109:3087:1845_1036x0_80_0_0_7d2024be293010046b54aedf14401a13.jpg
РИА Новости

Как защитить себя от кражи денег через банкомат или терминал

Вчера, 08:00
28499
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы Сбербанка, банка "Уралсиб" и "Райффайзенбанка" в супермаркете
Банкоматы Сбербанка, банка Уралсиб и Райффайзенбанка в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Александр Лесных. Большинство способов кражи денег через банкоматы давно и широко известны, но все равно уловки мошенников иногда срабатывают. РИА Новости разбирается в наиболее распространенных преступных схемах и том, как от них защититься.

Хотели как лучше

В середине мая российские СМИ сообщили, что мошенники нашли слабое место в терминалах Сбербанка, что позволило воровать деньги с карточек клиентов. Устройство дает возможность сначала выбрать необходимую операцию — пополнить баланс на телефоне, перевести деньги, заплатить за услуги ЖКХ — и только потом вставить в терминал карту и ввести пин-код. При этом если на последнем этапе оставить устройство в покое и отойти от него, оно еще полторы минуты будет ожидать от клиента дальнейших действий.
Этой особенностью терминалов и воспользовались мошенники. В большинстве случаев они выбирали операцию зачисления денег на счета своих мобильных телефонов и отходили в сторону. Когда следующие клиенты видели на экране надпись "Вставьте карту", они выполняли указания машины, вводили пин-код, после чего аппарат отправлял деньги злоумышленникам.
Банкомат
5 мая, 08:00
Осторожно, фальшивка! В ЦБ рассказали все о поддельных купюрах в России
Схему "сначала операция — потом карта" используют далеко не все банки. Чаще терминалы сначала требуют вставить карту и ввести ПИН-код, а уже затем проводят операции. Этот процесс ограничивается 30 секундами.
Но Сбербанку пришлось отказаться от подобной схемы из-за особенностей клиентской аудитории с большой долей пожилых людей. Именно они чаще всего пользуются терминалами для оплаты различных услуг (более молодые предпочитают мобильные приложения).
Пенсионерам сложно быстро вводить все цифры из платежек, и, чтобы не задерживать людей в очереди, Сбербанк был вынужден использовать алгоритм, при котором в случае превышения времени операции клиенту не нужно заново вставлять карту и вводить ПИН-код.

Лучшая защита от всего

В комментарии РИА Новости представители финансового учреждения указали, что для безопасного использования банкоматов и терминалов следует внимательно прочитать информацию на экране и не проводить операции в присутствии подозрительных лиц.

"В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900", — сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба Сбербанка
Существует еще несколько простых способов избежать проблем, отмечают эксперты. Первым делом рекомендуется несколько раз нажать клавишу "Отмена" рядом с числовой панелью — она обнулит все предыдущие операции, если клиент перед вами их не завершил.
Есть еще один лайфхак, который работает почти со всеми устройствами: проверить банкомат можно, вызвав окно диагностики. Перед тем как вставить в аппарат карту, наберите 456 — устройство выведет на экран состояние всех своих узлов. Галочка справа означает, что с ним все в порядке, крестик — что оно не работает.

Отметим, что комбинация 456 сработала и на банкомате, и на терминале, установленных в нашей редакции. Диагностика сообщила об одной проблеме: не работали BIM-модули — устройства для приема наличных. Но это не связано с мошенничествами — на банкомате это устройство просто отсутствует, а терминал, по всей видимости, был заполнен купюрами.

© РИА НовостиЭкран диагностики на банкомате и терминале Сбербанка в редакции МИА "Россия сегодня"
Экран диагностики на банкомате и терминале Сбербанка в редакции МИА Россия Сегодня
© РИА Новости
Экран диагностики на банкомате и терминале Сбербанка в редакции МИА "Россия сегодня"
Добавим, что если нет острой необходимости, лучше всего пользоваться терминалами и банкоматами, установленными внутри офисов банков. Нелишне изучить список банков-партнеров вашей организации, которые не берут комиссии за операции по карте и не взимают их при снятии наличных — пользуйтесь их банкоматами и платежными терминалами.

Восстание машин

Эксперты утверждают, что воровство денег через банкоматы и терминалы встречается нечасто, поскольку для таких преступлений требуется специальное оборудование — редкое и недешевое.

Два самых распространенных метода — скимминг и шимминг. Оба предусматривают скрытое копирование данных банковских карт и изготовление дубликатов, отличие только в наборе оборудования. Обезопасить себя весьма просто — попросите банк изготовить карту с чипом и пользуйтесь только банкоматами и терминалами, расположенными в отделениях.

Гораздо чаще преступников интересуют сами банкоматы, вернее, их содержимое. И здесь криминальной фантазии нет предела, хотя чаще всего любые ее проявления заканчиваются одинаково.
Первый и самый простой способ, которым пользуются преступники, — силовое воздействие на аппараты. Некоторые вырывают их из стен и увозят на машинах. В результате, безуспешно провозившись с добычей несколько часов, сдаются прибывшим полицейским — в банкомате есть устройство, позволяющее обнаружить его местонахождение.
Банковская карта платежной системы MasterCard
7 апреля, 08:00
Наличные без комиссий и другие новости для владельцев банковских карт
Более подкованные с технологической точки зрения мошенники атакуют банкоматы с помощью IT-технологий, но и эти попытки редко приводят к успеху. Так, в прошлом году двум хакерам из Якутска удалось обокрасть местные банкоматы на 21 миллион рублей. Сейчас идет суд, максимальное наказание по вменяемым им статьям — десять лет лишения свободы.

"У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка. <…> Сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали, потому что мы мониторим работу каждого сотрудника, допуск и работу во всех системах. У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали", — отмечает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

701032132
Обсудить 6
Мошенничествоналичные деньгибанкоматыСбербанк РоссииГерман ГрефБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57В районе поисков группы рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, нашли тело
05:50Премьер Японии озвучил повестку переговоров с Трампом
05:38Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
05:18Суд в Приамурье назначил заседание по иску Baring Vostok на 4 июня
05:13Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ
05:03В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон
04:49Депутат Рады рассказал, какая опасность ждет Украину в случае дефолта
04:33В Хакасии начали проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста
04:30В Чехии на выборах в Европарламент победило центристское движения ANO
04:22Владельцев электрогенераторов могут освободить от уплаты подоходного налога
04:17Трамп встретился с новым императором Японии
04:07В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе
03:57Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
03:48Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
03:36В Барселоне на муниципальных выборах победили сторонники независимости
03:33Замдиректора школы в Приморье уволилась после скандального флешмоба
03:30Арестованный в Таиланде россиянин Украинский более месяца держит голодовку
03:25Испанские социалисты прокомментировали результаты местных выборов
03:22Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"
03:18Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Лента новостейМолния