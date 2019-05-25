Портнов указал на роль Парубия в Евромайдане и трагедии в Одессе

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что следствию стоит изучить роль спикера Верховной рады Андрея Парубия в организации массовых беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Ранее украинское государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело о госизмене против предыдущего президента Петра Порошенко. Юрист считает, что Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

"Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса. Они не допрашивают Парубия. Один раз для формальности его допросили", - сказал Портнов в субботу в интервью телеканалу " 112 Украина

По его словам, правоохранители должны рассмотреть весь "собирательный образ" Парубия – "где он находился, в какой момент, с кем коммуницировал, фото- и видеодоказательства приобщить к делу".

"Дальше - посмотреть на него с точки зрения его ретроспективы и дальнейших его действий, посмотреть на события 2 мая, когда была казнь в одесском Доме профсоюзов… Парубий и там принимал одно из основных участий", - подчеркнул Портнов.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам. После госпереворота "Беркут" был распущен.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.