В Осло анонсировали встречу представителей венесуэльской власти и оппозиции

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, приняли решение на следующей вновь встретиться в Осло, сообщает норвежский МИД.
В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
"Мы объявляем, что представители основных политических сил в Венесуэле приняли решение вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения процесса (диалога - ред.) при содействии Норвегии", - говорится в сообщении МИД.
В нем подчеркивается, что Норвегия подтверждает приверженность поддержке поиска согласованного решения между сторонами в Венесуэле.
"Норвегия отдает должное усилиям сторон и ценит их расположение", - отметила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.