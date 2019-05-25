Всех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

РИМ, 25 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Остававшиеся в больницах после ДТП в Тоскане три россиянки выписаны и доставлены в аэропорт, откуда вылетели на родину, сообщает российское посольство в Риме.

"Двадцать пятого мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц города Сиены и в сопровождении дипломатов посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию", - говорится в сообщении дипмиссии.

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи, судом ему с запрещено управлять подобным автотранспортным средством в течение года. Леонардо Санторо был задержан в минувшую среду непосредственно на месте ЧП в Тоскане и находился под арестом. В ходе допросов 35-летнего мужчины, по вине которого произошла серьезная авария, следователи прокуратуры Сиены пришли к выводу, что причиной ДТП стала невнимательность водителя.