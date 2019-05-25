СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
По ее данным, из информации на одном из интернет-сайтов следует, что прибывшие по вызову в одну из московских школ санитары психиатрической больницы избили школьника, а также пытались насильно увезти его в медучреждение.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
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