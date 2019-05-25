Юрист Портнов потребовал допросить сотрудника ГП по делу "евромайдана"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что потребовал вызвать на допрос начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка по делу "евромайдана".

"Я считаю, что ключевым фигурантом по делу майдана является директор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Горбатюк. Что он находится в составе преступной иерархии с целью преследовать одних людей и выводить из-под следствия другую часть людей для того, чтобы та часть людей, которая виновна в массовых убийствах, продолжала править страной с целью наживы и дальнейшего распределения финансовых и природных ресурсов страны", - заявил Портнов в субботу в интервью телеканалу " 112 Украина ".

"Горбатюк, который меня вызывал на допрос, является ключевым фигурантом, причастным к сокрытию массовых убийств. Я потребовал у следователей вызвать на допрос Горбатюка", - добавил он.

По его словам, для полного расследования нужно провести поминутный хронометраж действий обеих сторон конфликта. Также юрист отметил, что если бы был Генпрокурором, то установил бы истину в течение одного года или максимум полутора лет.

"Когда нам по телевизору показывают, что в кого-то стреляет "беркутовец", может быть это так, а может в это время кто-то стреляет в него. Мы не видим полной картины, потому что в феврале 2014 года принят специальный закон, в котором так и написано – запретить расследование в отношении активистов майдана", - добавил он.