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РИА Новости

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Вчера, 22:47
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© AFP 2019 / Martin BureauСолдаты армии США покидают военную базу в Ираке
Солдаты армии США покидают военную базу в Ираке
© AFP 2019 / Martin Bureau
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
На данный момент поделились своим мнением около восьми тысяч человек. Помимо мнений о том, что армия делает людей физически и эмоционально сильнее, наполняет жизнь смыслом и открывает карьерные перспективы, в комментариях люди оставляют скептические и критические высказывания о влиянии вооруженных сил на мир, страну и жизнь отдельного человека.
В частности, многие рассказали о том, что служба испортила им жизнь, а государство никак не помогло.
"Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел. <…> А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину", — написал @SmokeShip.
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Другие указали, что в многочисленных военных операциях США погибли и пострадали невинные люди и бойцы.
"Как служба в армии во имя империализма США повлияла на ни в чем не повинных людей на Ближнем Востоке и в Африке? Подумай об этом", — написала @milksheikhman.
"Меня отправили в Ирак на один год. Я был там со своими приятелями — Смитом, Хоуксом, Лошем и Берни. Теперь все они мертвы", — написал @dyllyp. По его словам, одного убил снайпер в бою, другой разбился, ведя машину пьяным, третий покончил с собой, четвертый умер от рака.
"Когда здоровье моего мужа ухудшилось до такой степени, что он стал с большим трудом дышать, мне пришлось вмешаться и от его имени подать заявление на пособие по инвалидности. Его легкие сгорели в Ираке. Иначе мы оказались бы на улице", — написала @MelEnterkin.
"Мой муж, морской пехотинец, был ранен в Ираке, потерял ногу, стал наркоманом из-за болеутоляющих, а затем умер", — рассказала @KarieWrites.
Часть пользователей вспомнила о негативных последствиях "Агента Оранж" (химической смеси, применявшейся США во Вьетнамской войне. — Прим. ред.) на здоровье американских военных.
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"Мой любимый папа не может рассказать сам, потому что умер почти три года назад от рака после многих лет борьбы. <…> Десятилетия нескончаемого лечения — и все из-за "Агента Оранж", — написал @MBwendeAnderson.
"Отцу моего соседа ампутировали ногу после многих лет лечения из-за "Агента Оранж", — поделилась @tinsbabe.
Нашлись и те, чьи родственники или они сами подверглись насилию во время службы.
"Я не служил, но моя мама — да. Ее изнасиловал один из ее командиров. Моя семья и я не знали об этом почти 15 лет после того, как она прекратила работать. Сейчас она страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии", — поделилась @dazzymaiee.
Многие пользователи напомнили, что ужасы войны оставляют неизгладимые шрамы на психике каждого.
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"Мой лучший друг детства пошел в армию. Он всегда был самым счастливым среди моих знакомых. После службы он стал совершенно другим и впоследствии совершил самоубийство. Я ненавижу тебя, армия", — написал @Balancement.
"Я потеряла отца во Вьетнаме. Он выжил, но перестал быть полноценным родителем и супругом. <…> Его отправили в армию снайпером, я потеряла его еще до рождения", — написала @shinygeekgirl.
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Популярные комментарии
Как грамотно работают наши пропагандисты: из 7000 отзывов нашли 4 негативных, из этих негативных один - с четырьмя реальными смертями боевых товарищей, из этих смертей лишь одна - в бою. Но в целом из статьи исходит негатив на американскую армию.
25 мая, 23:08
Руслан Тлеуж
3100021
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