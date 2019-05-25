Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", - сказал Корбани агентству Mizan

Он отметил, что в регион прибыло два американских корабля, и добавил, что если США допустят оплошность, "мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское".

Обострение ситуации вокруг Ирана

За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Тегерана. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".