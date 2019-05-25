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РИА Новости

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Вчера, 22:38
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", - сказал Корбани агентству Mizan.
Он отметил, что в регион прибыло два американских корабля, и добавил, что если США допустят оплошность, "мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское".
Президент Ирана Хасан Роухани
23 мая, 22:13
Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам, заявил Роухани

Обострение ситуации вокруг Ирана

За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Тегерана. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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169125116
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Садам говорил, что победит США, потом его американские воены выкалупливали из трубы, куда даже коты не гадят. У ребят техника таже, бойцы, и смысл расстраивать свою семью
26 мая, 01:39
no no
20000011
России надо как-то определиться, мы с кем-то или сами по-себе. А то мы так в сторонке нервно курили, когда бомбили Югославию, Ирак, Ливию...
26 мая, 01:18
ooleg
2001009
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