Юрист намерен через суд добиваться ареста всех активов Порошенко

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов экс президента Украины Петра Порошенко через суд.
Ранее Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Портнов сообщил в интервью телеканалу "112 Украина", что в Государственное бюро расследований направлены материалы по второму делу, не уточнив, какие именно. Он заявил, что будет настаивать на том, чтобы суд арестовал все активы Петра Порошенко.
"Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов (Порошенко – ред.) - это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - заявил Портнов в эфире телеканала "112 Украина".
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