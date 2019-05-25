Юрист намерен через суд добиваться ареста всех активов Порошенко

Ранее Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

"Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов (Порошенко – ред.) - это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - заявил Портнов в эфире телеканала "112 Украина".