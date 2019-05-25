Януковичу нужно инкриминировать бездействие во время майдана, считает юрист

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что Януковичу нужно инкриминировать бездействие во время майдана 2014 года.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

"Когда автобус подожгли (события Евромайдана 2014 года – ред.), то в соответствии с законом о милиции, который действовал на тот момент, сотрудники милиции должны были жестко применить силу. И то, что Янукович тогда дал команду бездействовать, я считаю незаконным решением… Это то, что, я считаю, нужно инкриминировать Януковичу. Бездействие, которое привело к этим последствиям", - заявил Портнов в интервью телеканалу " 112 Украина ".

Оболонский районный суд Киева ранее вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до 2 тысяч долларов. Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".