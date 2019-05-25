Четыре мирных жителя погибли в ходе обстрелов боевиков в провинции Хама

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Боевики обстреляли населенные пункты Айн-Эль-Крум и Скальбия на севере сирийской провинции Хама, в результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, семь ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Утром 25 мая боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* с территории Идлибской зоны деэскалации открыли огонь из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Айн-Эль-Крум и Скальбия на севере провинции Хама", - сказал он, отметив, что террористы выпустили более 20 реактивных снарядов.

"В результате обстрелов по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, семь получили ранения различной степени тяжести", - добавил Купчишин.

Также он добавил, что продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения воинских обязанностей, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ, по состоянию на 24 мая амнистировано 58001 человек.

Купчишин сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Сирии.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов: Сафсафа (трижды), Мамухия (дважды), Нахшебба (дважды), Эль-Арейм, Джубб-Эз-Зарур, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, Мгайр (дважды) Хербет-Эль-Арус, Скальбия, Айн-Эль-Крум провинции Хама", - добавил Купчишин.