Сирийская армия отбила атаку сотен террористов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сотни боевиков "Джебхат ан-Нусры"* с бронетехникой атаковали сирийские правительственные войска на севере провинции Хама, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, в пятницу вечером около 200 боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам"* (ранее — "Джебхат Ан-Нусра"*) и союзных ей формирований пытались прорваться из Идлибской зоны деэскалации в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр. У террористов были два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.