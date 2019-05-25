В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В НАТО прокомментировали вердикт Международного трибунала по морскому праву, призвав Москву незамедлительно освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Уполномоченный чиновник в НАТО также заявил РИА Новости, что "оправдания применению Россией военной силы" против военнослужащих ВСУ нет.
В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение суда не может быть признано.
Три корабля ВМС Украины с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России. Нарушителей задержали, против них возбудили уголовное дело.
6 мая, 18:23Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.