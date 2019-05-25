В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливе Россия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.