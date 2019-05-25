Глава МИД Ирана обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в регионе

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу провел встречу в Багдаде с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, с которым обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается в заявлении на официальном Telegram-канале правительства Ирака.

Переговоры прошли на фоне обострения обстановки вокруг Ирана и США.

"Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди в субботу вечером в Багдаде. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также развитие ситуации в регионе и мире", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в план визита Зарифа в Ирак также включены встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом и спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Хальбуси.

Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник заявил РИА Новости, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".