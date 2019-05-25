Приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале получил Антонио Бандерас

Актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" . Архивное фото

Актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава"

КАНН, 25 мая — РИА Новости. Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара, передает корреспондент РИА Новости.

Международный каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Драма "Боль и слава" Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память. Антонио Бандерас получил награду за лучшую мужскую роль в этом фильме.