Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале получили братья Дарденн

Режиссерский дуэт из Бельгии Жан-Пьер и Люк Дарденны, которые давно считаются любимчиками Каннского кинофестиваля, привезли фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам совершает нападение на свою учительницу арабского языка.