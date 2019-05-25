Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале получили братья Дарденн

КАНН, 25 мая — РИА Новости. Лучшими режиссерами на Каннском кинофестивале назвали Жан-Пьера и Люка Дарденн, которые представили фильм "Молодой Ахмед", передает корреспондент РИА Новости.
Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Приз за лучшую режиссуру получили бельгийские режиссеры братья Дарденн. В Канн они привезли картину "Молодой Ахмед".
Актриса Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер.
Режиссерский дуэт из Бельгии Жан-Пьер и Люк Дарденны, которые давно считаются любимчиками Каннского кинофестиваля, привезли фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам совершает нападение на свою учительницу арабского языка.