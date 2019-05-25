Уральский активист рассказал о встрече с Соловьевым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Екатеринбургский активист Антон Дербенев рассказал радиостанции "Говорит Москва" о встрече с телеведущим Владимиром Соловьевым.
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" журналисту за оскорбления.
По словам активиста, у них состоялся очень серьезный диалог в ресторане на Садовом кольце, и никто ни прибегал к "силовым действиям".
"Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные", — пояснил Дербенев.
По его словам, Соловьев объяснил ему, кого конкретно считает "бесами".
"В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами", — отметил активист.
Дербенев признался, что остался доволен беседой. Они договорились встретиться повторно через две недели, но уже в Екатеринбурге.
"Думаю, там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам", — добавил активист.
Ранее Соловьев сообщил РБК, что встреча длилась достаточно долго, но прошла без "рукоприкладства". Он показал собеседнику фото и видео с теми участниками протестов, к которым относилось высказывание про "бесов". По словам журналиста, тот согласился, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Соловьев пояснил, что Дербенев слышал лишь вырванные из контекста фразы.