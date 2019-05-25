Уральский активист рассказал о встрече с Соловьевым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Екатеринбургский активист Антон Дербенев Екатеринбургский активист Антон Дербенев рассказал радиостанции "Говорит Москва" о встрече с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" журналисту за оскорбления.

По словам активиста, у них состоялся очень серьезный диалог в ресторане на Садовом кольце, и никто ни прибегал к "силовым действиям".

"Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные", — пояснил Дербенев.

По его словам, Соловьев объяснил ему, кого конкретно считает "бесами".

"В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами", — отметил активист.

Дербенев признался, что остался доволен беседой. Они договорились встретиться повторно через две недели, но уже в Екатеринбурге.

"Думаю, там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам", — добавил активист.