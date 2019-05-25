Во Франции опубликовали новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Французская полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Ранее сообщалось, что более сотни следователей занимаются поиском подозреваемого. Следствию удалось обнаружить образцы его ДНК.

"Новые фотографии и описание мужчины, подозреваемого в организации взрыва заминированного свертка в Лионе, на улице Виктора Гюго. Если у вас есть информация, помогите нам", - говорится в сообщении полиции в Twitter, сопровождающем фотографии.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) 25 мая 2019 г.

На фотографиях запечатлен мужчина в кепке и темных очках. Согласно описанию, он одет в темно-зеленый топ с подвернутыми рукавами и светлые шорты-бермуды, за спиной у него темный рюкзак. На двух снимках он едет на велосипеде, на одном - везет его рядом с собой.