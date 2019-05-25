"ЮТэйр" назвала причины возвращения самолета, вылетевшего из Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая - РИА Новости. Проблема с каналом триммирования стабилизатора самолета стала причиной возвращения в Сургут борта, вылетевшего в субботу в Таджикистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

Ранее в аэропорту Сургута рассказали, что самолет, который отправился в Худжанд, был вынужден вернуться в пункт вылета. Почти три часа лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо, после чего благополучно сел в Сургуте.

© Flightradar24 Информация о рейсе UT 759 авиакомпании "ЮТэйр" на сайте Flightradar © Flightradar24 Информация о рейсе UT 759 авиакомпании "ЮТэйр" на сайте Flightradar

"Сразу после взлета у "Боинга" возникла проблема с каналом триммирования стабилизатора. Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолет вырабатывал топливо и благополучно приземлился", - рассказали в пресс-службе.