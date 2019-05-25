Одна из пострадавших в ДТП под Саратовом находится в реанимации

ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Десять пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Саратовом находятся в Камышинской районной больнице Волгоградской области, в том числе одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.

Ранее в УГИБДД Саратовской области проинформировали, что в субботу микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, в маршрутке ехали 13 человек, 11 пассажиров отправлены в больницу. В Минздраве Саратовской области сообщали, что девять человек доставлены в Камышинскую районную больницу соседней Волгоградской области, отмечалось, что все пострадавшие в состоянии средней тяжести.