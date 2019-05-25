В Крыму замначальника отдела полиции города Саки задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции в крымском курортном городе Саки задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, операцию по задержанию с поличным проводили сотрудники ФСБ.

"Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России "Сакский", используя свое служебное положение, получил взятку в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.