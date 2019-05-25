МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы в Подмосковье

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ветер порывами до 18 метров в секунду, сильный дождь и гроза ожидаются в ближайшие часы в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В ближайшие один-два часа местами в Московской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду", - сказал собеседник агентства. По его словам, прогнозируется также сильный дождь, гроза и град.

"Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на территории Московской области до 11.00 воскресенья", - сказал собеседник агентства.