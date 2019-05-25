Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более двух тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
В течение 24 часов, начиная с полудня пятницы, 20 сотрудников отеля Ibis Le relais d'Armor во французском городе Лаваль готовили блины на парковке торгового центра Leclerc Pegase. При этом у них была только одна сковородка.
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"Мировой рекорд, таким образом, установлен: всего 2217 блинов, которые все продали. Прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей", — говорится в сообщении радиостанции.
Учитывая, что каждый блин стоил 50 центов, команда сможет выписать ассоциации чек более чем на тысячу евро (около 1120 долларов).
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