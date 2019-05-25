Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более двух тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более двух тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu

В течение 24 часов, начиная с полудня пятницы, 20 сотрудников отеля Ibis Le relais d'Armor во французском городе Лаваль готовили блины на парковке торгового центра Leclerc Pegase. При этом у них была только одна сковородка.

"Мировой рекорд, таким образом, установлен: всего 2217 блинов, которые все продали. Прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей", — говорится в сообщении радиостанции.