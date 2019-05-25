Вылетевший в Таджикистан самолет вернулся в Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Самолет, вылетевший в город Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт Сургута и совершил посадку, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.

Самолет взлетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). После этого он почти три часа кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.

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"Рейс прибыл. Все хорошо", — сказали в справочной службе.

Причина инцидента

Представитель перевозчика рассказал РИА Новости, что причиной произошедшего стала проблема с каналом триммирования стабилизатора, возникшая сразу после взлета.

"Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолет вырабатывал топливо и благополучно приземлился", — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что пассажиров отправят в Худжанд ориентировочно в 1:00 мск воскресенья, когда прилетит резервный борт. На время ожидания пассажирам предоставят гостиницу и питание.

Доследственная проверка

Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что по факту произошедшего с самолетом "Боинг-737" назначена доследственная проверка. По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.