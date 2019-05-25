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РИА Новости

Вылетевший в Таджикистан самолет вернулся в Сургут

Вчера, 19:50
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Самолет, вылетевший в город Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт Сургута и совершил посадку, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Самолет взлетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). После этого он почти три часа кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.
© Flightradar24Информация о рейсе UT759 авиакомпании "ЮТэйр" на сайте Flightradar
Информация о рейсе UT 759 авиакомпании ЮТэйр на сайте Flightradar
© Flightradar24
Информация о рейсе UT759 авиакомпании "ЮТэйр" на сайте Flightradar
"Рейс прибыл. Все хорошо", — сказали в справочной службе.

Причина инцидента

Представитель перевозчика рассказал РИА Новости, что причиной произошедшего стала проблема с каналом триммирования стабилизатора, возникшая сразу после взлета.
"Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолет вырабатывал топливо и благополучно приземлился", — сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что пассажиров отправят в Худжанд ориентировочно в 1:00 мск воскресенья, когда прилетит резервный борт. На время ожидания пассажирам предоставят гостиницу и питание.

Доследственная проверка

Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что по факту произошедшего с самолетом "Боинг-737" назначена доследственная проверка. По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
Следователи проводят осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашивают членов экипажа, пассажиров, технический состав аэропорта, допустивший самолет к полету, а также диспетчеров воздушной гавани. Кроме того, следствие запросило документы на лайнер и данные о квалификации пилотов.
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ЮТэйрСургутХанты-МансийскПроисшествия
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25 мая, 20:10
Руслан Тлеуж
2000013
Боинги - летающие гробы! Сколько ещё нужно отказов, чтобы их эксплуатацию запретили? Да, и это... сколько бабла попилили, раздали бы лучше детям и пенсионерам!
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